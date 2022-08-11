Барнаул, 11 августа, 2022, 09:25 — ИА Регнум. Во всех 87 школах Барнаула готовятся к проведению церемонии поднятия российского флага. За счет бюджета города приобретены новые флаги, закуплены и установлены флагштоки, сообщает 11 августа пресс-центр городской мэрии.

Алексей Колчин ИА REGNUM Флаги России

Торжественные линейки будут проходить дважды в неделю. Церемония поднятия флага — в каждый понедельник перед началом учебных занятий. Церемония спуска флага состоится в последний учебный день недели после уроков — в субботу или в пятницу.

Те, кто не сможет присутствовать на линейке очно, к примеру, ввиду обучения во вторую смену, сможет присоединиться к видеотрансляции.

Как сообщало ИА REGNUM, церемонию поднятия флага России с сентября 2022 года будут проводить в школах Иркутской области.

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