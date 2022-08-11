Вашингтон, 11 августа, 2022, 09:24 — ИА Регнум. Угрозы против правоохранителей, которые появились на фоне обысков в доме бывшего президента США Дональда Трампа, опасны и вызывают осуждение. Об этом 11 августа заявил директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рэй, выступая перед журналистами в штате Небраска.

Lragir.am ФБР

«Любые угрозы в отношении правоохранителей, включая служащих ФБР, как и любых других служб, вызывают осуждение и опасны», — цитирует Рэя местная газета Omaha World-Herald.

Он добавил, что насилие против правоохранительных органов не может быть ответом, «вне зависимости от того, кто вас раздосадовал».

От комментариев по поводу обысков в доме Трампа директор ФБР отказался, сказав, что не может об этом говорить.