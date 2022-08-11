Ульяновск, 11 августа, 2022, 09:23 — ИА Регнум. В Ульяновской области вынесено судебное решение в отношении безработного жителя регионального центра, которого обвинили в мошенничестве на 1,5 млн рублей. По данным правоохранителей, злоумышленник обещал за эти деньги помочь бывшему замглавы управления МЧС избежать уголовной ответственности. Об этом сообщает прокуратура Ульяновской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Перед судом предстал 56-летний безработный ульяновец. Следствие установило, что в июле 2018 года под обманным предлогом он получил 1,5 млн рублей. Правоохранители выяснили, что за данные средства он обещал оказать содействие в поиске сотрудников правоохранительных органов, способных помочь бывшему заместителю начальника главного управления по Ульяновской области избежать уголовной ответственности за получение взятки.

Железнодорожный районный суд Ульяновска признал местного жителя виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), назначив два года колонии общего режима.

Напомним, что бывшему заместителю начальника ГУ МЧС России по Ульяновской области был вынесен приговор в мае 2019 года. Как сообщало ИА REGNUM, суд признал его виновным в получении взятки, назначив три года условного срока и 1,87 млн рублей штрафа. Следствием установлено, что 18 июля 2018 года через посредника он получил взятку в виде топливной карты на 43,5 тыс. рублей за неприменение максимальных штрафов в отношении сотрудников одной из организаций за нарушения противопожарной безопасности.

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Приговор суда прокуратура Ульяновской области назвала «чрезмерно мягким»: вместо реального срока, на чём настаивало гособвинение, суд назначил условный срок.