Париж, 11 августа, 2022, 09:23 — ИА Регнум. Огонь, который бушует в департаменте Жиронда во Франции после начала гигантского июльского пожара, уже поглотил 6600 гектаров леса, передает BFM TV.

Иван Шилов, ИА REGNUM Лесной пожар

Согласно отчету, представленному представителем национальной федерации пожарных Эриком Брокарди, 1100 пожарных мобилизованы, чтобы потушить пламя. Некоторые из пожарных прибыли в качестве подкрепления из других французских департаментов. Им удалось замедлить распространение огня. За ночь сгорело 400 гектаров леса.

Работа пожарных сильно осложняется неблагоприятными погодными условиями. В этот четверг, 11 августа, в Жиронде температура воздуха прогреется до 39°C.

Столкнувшись с этой нестабильной ситуацией, во Франции эвакуировали 10 000 человек, а автомагистраль A63 закрыта в обоих направлениях. В общей сложности 16 домов были уничтожены огнем в коммуне Белен-Белье.