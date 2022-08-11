Вашингтон, 11 августа, 2022, 09:37 — ИА Регнум. «Исступлённая одержимость» американских политиков идеей холодной войны с Россией и Китаем достигла новых высот на фоне обострения вокруг Тайваня. Так считает обозреватель издания The Washington Post Катрина ванден Хювел.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Она полагает, что холодная война служит США зоной комфорта. Но обеспечит ли такой конфликт подлинную безопасность американцев? Быть может, большинство населения желает не стремления США к зарубежным авантюрам, а наведения порядка в собственной стране?

«Воскресшие воины холодной войны утверждают, что развёртывание американских войск вокруг Китая и России носит оборонительный характер», — пишет Хювел.

Однако существует «дилемма безопасности», когда меры, кажущиеся безобидными одной стране, другая может воспринимать как угрозу, напомнила она.

Хювел указала на негативные последствия от антироссийских санкций для всего мира. Ограничения подтолкнули глобальную рецессию. Эффективность санкций снижается из-за скептического отношения многих развивающихся стран к заявлениям США о демократии и порядке, основанном на правилах, отмечает обозреватель.

Читайте также: В Вашингтоне видят серьёзные последствия для безопасности США из-за Украины