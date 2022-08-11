Москва, 11 августа, 2022, 09:22 — ИА Регнум. У управляющих компаний, которые занимаются обслуживанием многоквартирных домов, могут появиться новые обязанности, отметила зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева («Единая Россия»).

Александр Горбаруков ИА REGNUM ЖКХ

Депутат рассказала, что на круглом столе в Улан-Удэ узнала о проблемах местных жителей, связанных с вопросами содержания и капительного ремонта многоквартирных домов. Многие проблемы возникают в связи с тем, что принятые законы не работают «на земле», пояснила она.

«Буду готовить законопроект, который обяжет управляющие компании, уходящие с дома, передавать преемникам не только ключи и документацию, но и не использованные средства», — отметила Разворотнева на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Также она предлагает вернуться к вопросу о формировании для каждого дома собственного счета.

«Это позволит повысить прозрачность использования платежей за управление общедомовым имуществом. И это далеко не полный перечень идей, которые возникли в ходе сегодняшнего обсуждения», — добавила парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Госдумы Нина Останина (КПРФ) предложила списать долги за оплату ЖКХ малоимущим гражданам.