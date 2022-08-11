Ижевск, 11 августа, 2022, 09:20 — ИА Регнум. В Удмуртии с момента начала вакцинации до 11 августа прививку от коронавируса сделали 700 156 человек. Об этом сообщает региональный минздрав.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

Второй компонент препарата получили 560 690 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

Ревакцинацию прошли 187 092 жителя республики.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета в республике полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 11 августа в регионе после перенесенного заражения коронавирусом выписались 76 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 164 227 жителей республики. За время пандемии в республике подтвердили 169 085 случаев заражения коронавирусом, из них 126 — за минувшие сутки.