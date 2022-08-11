Париж, 11 августа, 2022, 09:19 — ИА Регнум. В первой половине 2022 года Швеция обогнала Францию в качестве крупнейшего нетто-экспортера электроэнергии в Европе, поскольку глубокие проблемы снизили доступность французской атомной энергетики до исторического минимума, предает агентство Reuters.

Tubaist АЭС «Рингхальс» в Швеции

Франция обычно экспортирует больше электроэнергии, чем импортирует, но структурные проблемы с ее ядерным парком привели к тому, что экспорт из страны сократился вдвое по сравнению с 2021 годом, в то время как Швеция экспортировала 16 тераватт-часов, сообщила компания EnAppSys.

По данным Международного энергетического агентства, большая часть электроэнергии в Швеции производится за счет АЭС, ГЭС и биотоплива, при этом в стране растет ветроэнергетика на фоне сокращения выработки электроэнергии на нефтяном топливе.

«Подъем Швеции на вершину турнирной таблицы экспортеров в большей степени связан с тем, что Франция в начале года превратилась из нетто-экспортера в нетто-импортера», — сказали аналитики EnAppSys.

Помимо проблем с ядерной энергетикой, высокие цены на газ усугубили статус Франции как нетто-импортера, поскольку экономические условия не способствовали экспорту газа, отметили в EnAppSys.