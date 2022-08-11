Ижевск, 11 августа, 2022, 09:17 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 11 августа после перенесенного заражения коронавирусом выписались 76 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечился 164 227 жителей республики, сообщает региональный минздрав.

Денис Абрамов ИА REGNUM Работа врачей в «красной зоне»

За время пандемии в республике подтвердили 169 085 случаев заражения коронавирусом, из них 126 — за минувшие сутки. В числе новых носителей вируса 22 несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и 21 человек старше 65 лет.

4049 человек скончались в регионе за время пандемии, из них у 3849 человек было подтверждено заражение COVID-19. Накануне скончался 75-летний мужчина, за минувшие сутки летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в республике не регистрировалось.

В течение суток госпитализированы 24 человека, накануне в больницы попали 15 жителей республики. В связи с легким течением заболевания под наблюдением в поликлиниках находятся 1344 человека, 53 пациента ковид-центров имеют признаки заражения коронавирусной инфекцией средней тяжести, один человек — в тяжелом состоянии, ни один пациент не подключен к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в республике было выявлено 115 новых случаев заражения коронавирусом. Выписались по выздоровлении 66 человек.