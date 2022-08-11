Ростов-на-Дону, 11 августа, 2022, 09:17 — ИА Регнум. Границу с Россией за последние сутки пересекли более 20,5 тыс. мирных жителей Донбасса и Украины. Об этом 11 августа сообщает пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.

Александр Погожев ИА REGNUM Беженцы в электричке следуют из Таганрога в Ростов-на-Дону

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 20,5 тысячи граждан», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что с начала массовой эвакуации мирного населения Донбасса, объявленной вечером 18 февраля 2022 года, в Ростовскую область прибыли более 2,5 млн человек, в том числе около 2 тысяч детей.