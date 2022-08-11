Уфа, 11 августа, 2022, 09:26 — ИА Регнум. Первые опытные образцы двигателя АЛ-41СТ-25 мощностью 25 МВт могут появится в конце 2023 — начале 2024 года на ПАО «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение» в Башкирии. Об этом 11 августа сообщил глава республики Радий Хабиров в своем телеграм-канале.

Автодизель Линия по производству двигателей в Ярославле

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Он сообщил, что пристально следит за ситуацией, которая разворачивается вокруг турбины Siemens для газопровода «Северный поток».

«Не буду давать характеристику нашим западным коллегам, которые сами себя загнали в угол. Но главная мораль здесь в том, что нельзя больше доверять нашим партнерам из недружественных стран. Нам нужны свои собственные разработки, которые сведут к минимуму зависимость от импорта», — заявил он.

Хабиров напомнил, что в Башкирии активно работают в этом направлении. Так, двигатель АЛ-31СТ производства «ОДК-УМПО» широко используют в качестве привода газоперекачивающих агрегатов.

Глава региона сообщил, что эти двигатели поставляют в том числе для Бованенковского нефтегазоконденсатного месторождения на Ямале и газопровода «Сила Сибири».

«Но это — день сегодняшний, а мы думаем о будущем. Следующий шаг — АЛ-41СТ-25, еще функциональнее и энергоэффективнее, его мощность — 25 МВт. Первые опытные образцы этого двигателя появятся в конце 2023 — начале 2024 года», — заявил глава региона.

Хабиров заверил, что специалисты в Башкирии дальше будут развивать линейку отечественных двигателей для газовой отрасли и увеличивать их производство.