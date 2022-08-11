Анкара, 11 августа, 2022, 09:17 — ИА Регнум. На западе Турции произошла авария с участием пассажирского автобуса. Об этом 11 августа сообщает турецкий телеканал TGRT Haber.

Цитата из х/ф «Беглец». Реж. Эндрю Дэвис. 1993. США Авария автобуса

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Дорожно-транспортное происшествие произошло в городе Ушак. Как уточнил губернатор Туран Эргюн, пассажирский автобус, следовавший из Измира в Анкару, столкнулся с прицепом грузовика около 03:00 (совпадает с мск).

«К сожалению, в аварии погиб один человек. Все раненые были отправлены в Ушакский учебно-исследовательский госпиталь частной больницы «Озтан». Согласно полученной информации, тяжелораненых нет», — добавил Эргюн.

Всего в автоаварии пострадали 43 человека, погибший — 25-летний мужчина.

На место происшествия были направлены 112 бригад скорой медицинской помощи, полиция и пожарные. В настоящее время дорога открыта для однополосного движения, прокуратура уже начала расследование инцидента.

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Как сообщало ИА REGNUM, в середине июля на юге Турции экскурсионный автобус с иностранными туристами, следовавший из средиземноморской Антальи в Денизли, вылетел за дорожное ограждение и перевернулся. В результате аварии пострадал 41 человек. Три человека были доставлены в больницу в тяжёлом состоянии.