Пхеньян, 11 августа, 2022, 09:19 — ИА Регнум. Глава КНДР Ким Чен Ын переболел коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на заявление младшей сестры северокорейского лидера КНДР Ким Ё Чжон, занимающей пост заместителя заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии Кореи.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ким Чен Ын

«Несмотря на то, что он был тяжело болен, он не позволил себе ни на минуту прилечь, постоянно думая о людях, за которых он несет ответственность в этой войне против эпидемии», — отметила она.

Известно, что это первый случай публичного обсуждения здоровья лидера страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа лидер КНДР Ким Чен Ын объявил о победе над коронавирусом в стране. С конца апреля в КНДР переболели COVID-19 4,77 млн человек. От последствий заболеваний умерли 74 человека.

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