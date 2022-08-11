Глушковский район, Курская область, 11 августа, 2022, 09:17 — ИА Регнум. В Глушковском районе Курской области в результате обстрела позиций пострадали трое пограничников, сообщает 11 августа Baza без указания источников.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Обстрел

Согласно информации, обстрел зафиксировали 10 августа примерно в 7 утра. Удар был нанесён из миномётных орудий неустановленного калибра. В результате трое пограничников получили ранения, их доставили в больницу.

Официального подтверждения данного инцидента пока нет.