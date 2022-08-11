Берлин, 11 августа, 2022, 09:16 — ИА Регнум. Из-за большого притока в Германию беженцев с Украины в стране усилилась острая нехватка учителей. Об этом 11 августа сообщает газета Die Welt.

ИА REGNUM Учитель

По данным издания, на данный момент в германской образовательной системе имеется дефицит преподавателей и их организационная неустроенность, так как на местах у учителей недостаточно рекомендаций от администрации.

«Школьное обучение украинских детей обычно зависит от местных условий. Много импровизаций, нет конкретных процедурных указаний со стороны земель. Школьная администрация пытается устроить детей в существующие приветственные классы, но в других случаях все зависит от возможностей соответствующей школы, какие учебные программы, некоторые из которых индивидуальны, можно предложить украинским ученикам», — говорится в публикации.

Также указывается, что член Союза образования и науки страны Аня Бенсингер-Штольце заявила изданию, что нехватка образовательного состава оказала влияние на возможность интеграции беженцев в среду Германии, в которой тяжело избежать неравенства.

«Нехватка учителей в школах серьезна и больше всего сказывается на тех, кто нуждается в особой поддержке или не имеет поддержки дома. Успех в школе в Германии по-прежнему зависит от социального происхождения», — пояснила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что уровень Рейна, по которому осуществляется 80% всех грузовых перевозок по воде в Германии, понизился до критических значений.