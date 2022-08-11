Мир спас варвар, соединенный большевиками с интеллигенцией — Кургинян
Москва, 11 августа, 2022, 09:14 — ИА Регнум. Все достижения советской культуры были созданы соединением революционных народных масс, находящихся в варварском состоянии с дореволюционной интеллигенцией, которая любовь к искусству и культуре этим массам привила, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Предназначение» на YouTube-канале движения.
Исторический опыт человечества показывает, что в человеческой истории имеют место периоды преобладания регрессивности, и эти периоды называются Темными веками. Это видно по контрасту Крито-Минойской цивилизации и Микенской цивилизации, величия Рима и деградации последующих средних веков и при последующем взлете христианской культуры и синтеза христианства с античностью в эпоху Возрождения.
Политолог отметил, что культура, в отличие от прогресса технического развивается циклично, переживая периоды взлета и упадка. Уже Барокко в искусстве было небезусловное, а далее последовал декаданс. В России, в частности уже в эпоху Серебряного века сосуществовали высокие гуманистические формы искусства и декаданс. Обновление же культуры принесла Великая Октябрьская революция вместе с большевиками. Великую культуру рушит варвар, он же способен ее возродить, если полюбит нечто в разрушенном.
Он рассказал, как ему об этом рассказывали совсем уже престарелые представители старого театра, что это соединение происходило в театре МХАТ, который тогда еще не был МХАТом. Билетерши и гардеробщицы сообщали с огромным уважением революционным матросам, что плевать в здании театра нельзя, потому что это храм искусства. Матросы с трудом понимали, почему, но понимали, поскольку видели, что говорящие это сами верят в то, что говорят, а потом заражались этой верой. И управляли процессом нового культурогенеза тогда большевики, которые были частью старой, утонченной, но не уставшей интеллигенции.
При этом, деградацию советского образования в хрущевскую эпоху породила «гонка за успеваемостью». Было заявлено, что нет плохих учеников, есть плохие учителя. В предыдущую эпоху этого в принципе сказано быть не могло. Говорилось же, что если ты не тянешь по-настоящему, то иди на завод. Никто тебе не даст учиться кое-как для отчета. Отсеивали те, кто может и хочешь, помогали им толкали вперед. На одного выдерживавшего нагрузки приходилось пять не выдерживавших.
Эта интеллигенция повторяла все время «сейте разумное, доброе, вечное». И уже в позднесоветскую эпоху деградировала эта установка. Начала формироваться антинародная установка, при чем теми, кто выходил из самых низов, или выходил из настоящих этнических гетто. Выходя же, они сначала проявляли раннюю любовь к народу за то, что он поддержал революцию, а потом начали этот народ ненавидеть за то, что он революцию поддержал.