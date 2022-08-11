Москва, 11 августа, 2022, 09:14 — ИА Регнум. Все достижения советской культуры были созданы соединением революционных народных масс, находящихся в варварском состоянии с дореволюционной интеллигенцией, которая любовь к искусству и культуре этим массам привила, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Предназначение» на YouTube-канале движения.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Кургинян

Исторический опыт человечества показывает, что в человеческой истории имеют место периоды преобладания регрессивности, и эти периоды называются Темными веками. Это видно по контрасту Крито-Минойской цивилизации и Микенской цивилизации, величия Рима и деградации последующих средних веков и при последующем взлете христианской культуры и синтеза христианства с античностью в эпоху Возрождения.

Политолог отметил, что культура, в отличие от прогресса технического развивается циклично, переживая периоды взлета и упадка. Уже Барокко в искусстве было небезусловное, а далее последовал декаданс. В России, в частности уже в эпоху Серебряного века сосуществовали высокие гуманистические формы искусства и декаданс. Обновление же культуры принесла Великая Октябрьская революция вместе с большевиками. Великую культуру рушит варвар, он же способен ее возродить, если полюбит нечто в разрушенном.

«Советская цивилизация что могла соединить? Вот эту пришедшую из деревни или рабочих окраин варвара, он же страдающий эксплуатируемый класс с остатками досоветской интеллигенции, заинтересованной в этом варваре, и именующей его народом-богоносцем, народом страждущим. И нужно было как-то этого варвара с интеллигенцией соединить, и это было осуществлено достаточно быстро», — заявил Кургинян.

Он рассказал, как ему об этом рассказывали совсем уже престарелые представители старого театра, что это соединение происходило в театре МХАТ, который тогда еще не был МХАТом. Билетерши и гардеробщицы сообщали с огромным уважением революционным матросам, что плевать в здании театра нельзя, потому что это храм искусства. Матросы с трудом понимали, почему, но понимали, поскольку видели, что говорящие это сами верят в то, что говорят, а потом заражались этой верой. И управляли процессом нового культурогенеза тогда большевики, которые были частью старой, утонченной, но не уставшей интеллигенции.

«Кем был Ленин , Луначарский , Троцкий , Красин , Кржижановский ? Они были частью старой интеллигенцией, и одновременно были тесным образом связаны с народом, то есть варваром. Они внушили варвару, что ему нужна культура, что она теперь его, что он теперь господствующий класс, что ее надо осваивать. И он осваивал. Они соединили этого варвара через себя со старой интеллигенцией, которая тоже любила народ. Вот и произошло нечто, которое, конечно же, является и прогрессом, и прорывом, и культурогенезом», — добавил политолог.

При этом, деградацию советского образования в хрущевскую эпоху породила «гонка за успеваемостью». Было заявлено, что нет плохих учеников, есть плохие учителя. В предыдущую эпоху этого в принципе сказано быть не могло. Говорилось же, что если ты не тянешь по-настоящему, то иди на завод. Никто тебе не даст учиться кое-как для отчета. Отсеивали те, кто может и хочешь, помогали им толкали вперед. На одного выдерживавшего нагрузки приходилось пять не выдерживавших.

«Если мир спасли от фашизма, и произошли чудеса типа Спутника, которые потом заваливались в эпоху перестройки, то они произошли только потому, что соединились это варварское нечто с тем, что несла как свою мечту и своей крест дореволюционная интеллигенция», — добавил Кургинян.

Эта интеллигенция повторяла все время «сейте разумное, доброе, вечное». И уже в позднесоветскую эпоху деградировала эта установка. Начала формироваться антинародная установка, при чем теми, кто выходил из самых низов, или выходил из настоящих этнических гетто. Выходя же, они сначала проявляли раннюю любовь к народу за то, что он поддержал революцию, а потом начали этот народ ненавидеть за то, что он революцию поддержал.