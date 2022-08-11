Рубцовск, Алтайский край, 11 августа, 2022, 09:14 — ИА Регнум. Председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину будет представлен подробный доклад по уголовному делу о ненадлежащем оказании услуг пожилым людям в доме престарелых в Алтайском крае, фигуранты которого были оправданы судом, сообщает 11 августа телеграм-канал СКР.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM В доме престарелых

По данным следствия, 59-летняя обвиняемая организовала на территории города Рубцовска частный дом престарелых под видом гостиницы для оказания услуг гражданам, нуждающимся в постоянном уходе, а также для пенсионеров и инвалидов на возмездной основе путем заключения соответствующих договоров. При неоднократных проверках со стороны контролирующих органов были выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований и пожарной безопасности.

Постояльцы не получали должного медицинского и бытового ухода, не было необходимых условий для комфортного проживания, питание также не соответствовало санитарным нормам, а пожарная безопасность полностью отсутствовала.

Во избежание ответственности женщина путем уговоров привлекла к своей деятельности двух знакомых, которые в 2019 и 2021 годах по очереди переоформляли на себя данный бизнес. Однако, несмотря на смену собственника, условия проживания престарелых и инвалидов не менялись. Медицинские услуги и лекарственные препараты предоставлялись им в ограниченном количестве и избранно. Питание, условия проживания и пожарная безопасность по-прежнему оставались не соответствующими всем положенным нормам.

Несмотря на собранную следствием доказательственную базу, послужившую основанием для утверждения обвинительного заключения и направления уголовного дела для рассмотрения в суде, судебные органы приняли решение об отсутствии в деянии подсудимых состава преступления.

Председатель Следственного комитета России дал поручение изучить обстоятельства, которые послужили основанием для вынесения оправдательного приговора, и предоставить подробный доклад.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2022 года в Тюмени была поставлена точка в деле о страшной гибели семи инвалидов при пожаре в частном пансионате для престарелых.

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