Кызыл, 11 августа, 2022, 09:11 — ИА Регнум. В Туве рано утром 11 августа произошло землетрясение магнитудой 3,2. Это третье сейсмособытие за последние четверо суток, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

Zamunu45 Тува

Эпицентр располагался на территории Овюрского района, в 12 км восточнее села Саглы на глубине 15 км. При этом местные жители не ощутили колебаний, по крайней мере, звонков от населения не поступало.

«Объекты жизнеобеспечения населения функционируют в штатном режиме. Жертв и разрушений нет», — добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа произошло землетрясение магнитудой 3,6. Его эпицентр находился в 42 км к востоку от села Саглы.