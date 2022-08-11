Ярославль, 11 августа, 2022, 09:09 — ИА Регнум. На Советской площади Ярославля спилили 9 погибших лип, вместо этих деревьев планируют посадить новые. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии Ярославля.

city-yaroslavl.ru Спиливание лип

Липы возле здания Присутственных мест высохли уже несколько лет назад, но решение спилить их было принято только сейчас. Работу выполнили сотрудники «Горзеленхозстроя».

«Мы пытались на протяжении нескольких лет спасти деревья, но безрезультатно. Во-первых, липы уже возрастные. Во-вторых, деревьям не хватало влаги, и плюсом на них висели новогодние гирлянды, которые тоже оказали определённое негативное воздействие. Сейчас наши специалисты ведут процесс спиливания, после будут выкорчёвывать пни. В будущем на этом месте высадим новые крупнолистовые липы», — рассказал первый заместитель директора МБУ «Горзеленхозстрой» Андрей Степанов.

Срок посадки новых деревьев не называется. Для того, чтобы новые деревья прижились, планируется расширить газон. Специалисты говорят, что деревья будут прибавлять в росте по 50 сантиметров в год.