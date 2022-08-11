Вашингтон, 11 августа, 2022, 09:19 — ИА Регнум. Администрация президента США Джо Байдена совершает большую ошибку, упрашивая Иран вернуться к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). Об этом бывший советник по национальной безопасности президента США Джон Болтон заявил в эфире телеканала CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Джон Болтон

Он полагает, что ядерная сделка была «ошибкой», и с годами СВПД лучше не стал. Американская администрация продемонстрировала слабость, когда «стояла на коленях в Вене» и просила о возвращении к сделке.

«Это большая ошибка со стороны администрации продолжать демонстрировать слабость Ирану, умоляя вернуться к ядерной сделке 2015 года», — сказал Болтон.

С таким заявлением Болтон выступил после того, как американский минюст заочно обвинил члена Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана в планировании его убийства.

Как сообщало ИА REGNUM, 45-летнего Шахрама Пурсафи из Тегерана, также известного как Мехди Разаи, США обвинили в подготовке нападения на Болтона в качестве мести за гибель главы элитного спецподразделения КСИР «Аль-Кудс» Касема Сулеймани.

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