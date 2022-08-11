Грозный, 11 августа, 2022, 09:05 — ИА Регнум. Власти Чечни решают вопрос безнадзорных животных. В целях прекращения распространения бродячих собак выделено в 2022 году 3,6 млн рублей для их отлова. Уже произведен с начала года отлов 545 бродячих собак, сообщил прокурор Чечни Шарпудди Абдул-Кадыров в ходе своей пресс-конференции по итогам первого полугодия 2022 года.

State Farm Собака

Остановившись на вопросе искоренения проблемы безнадзорных животных, которые нарушают тишину в ночное время и представляют опасность для людей, в особенности детей, прокурор рассказал, что денежные средства должны быть направлены на размещение отловленных животных в приюте, а также на проведение ветеринарно-санитарных мероприятий. Однако пока достигнуть нужных результатов не удается из-за ограниченности возможностей двух приютов для собак.

«Вместе с тем решение имеющихся здесь проблем требует комплексного подхода. Острая необходимость отлова бродячих собак сопряжена с ограниченностью возможностей двух негосударственных приютов для животных, что не позволяет обеспечить достижение желаемых результатов в данной сфере», — цитирует прокурора Чечни ИА «Грозный-информ».

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2022 года в Чечне бродячие собаки искусали малолетнего ребенка. Инцидент произошел на улице У. Садаева в городе Грозном.