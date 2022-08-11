Екатеринбург, 11 августа, 2022, 09:18 — ИА Регнум. В Свердловской области в 2022 году проведут капитальный ремонт 28 школ. К началу учебного года свои двери откроют 11 отремонтированных зданий, сообщили журналистам в департаменте информполитики по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM В школе

Отмечается, что ремонт школ производят в рамках федеральной программы. На эти цели из федерального и областного бюджетов в 2022 году выделено более 1 млрд рублей.

В число школ, нуждающихся в ремонте, попали учебные заведения в Серове, Тавде, Невьянске, Ачите, Староуткинске, Артях и Екатеринбурге. Три школы уже отремонтированы и ждут учеников.