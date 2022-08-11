Екатериновский район, Саратовская область, 11 августа, 2022, 09:12 — ИА Регнум. В Саратовской области выясняют обстоятельства, при которых годовалый мальчик и двухлетняя девочка получили бытовые ожоги кипятком. По факту инцидента проводятся проверки, сообщает региональная прокуратура.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM На горячей плите

Предварительно установлено, что 10 августа в Екатериновскую районную больницу родители доставили мальчика в возрасте 1 год 7 месяцев и девочку в возрасте 2 года 7 месяцев. У детей диагностированы ожоги кипятком. Мальчик находится в реанимации с поражением 45% тела, девочка — в стационаре со степенью поражения 20%.

Семья ранее на учете не состояла.

В следственном управлении СКР по Саратовской области уточнили, что семья проживает в поселке Индустриальный Екатериновского района. По предварительной версии, ожоги дети получили дома, опрокинув на себя кастрюлю с супом, которая стояла на газовой плите.

ИА REGNUM напоминает, 1 мая в городе Марксе обварился кипятком годовалый мальчик. Ребенок получил значительные ожоги тела. Малыша экстренно госпитализировали в Саратов.

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