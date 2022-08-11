Улан-Удэ, 11 августа, 2022, 09:03 — ИА Регнум. В Бурятии уровень регистрируемой безработицы, по состоянию на 1 июля 2022 года, составил 1%, общей безработицы — 8%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

) Аркадий Зарубин Центр Улан-Удэ

Это ниже исторически минимального значения, зарегистрированного в 2013 году. При этом в службе занятости в республике имеется более 21 тыс. свободных вакансий.

На сегодня в Бурятии уровень безработицы ниже исторически минимального значения 2013 года. На 1 июля 2022 года уровень регистрируемой безработицы — 1%, уровень В агентстве занятости на июль более 21 тыс. вакансий.

По словам главы республики Алексея Цыденова, подобная ситуация сложилась из-за того, что за несколько последних десятилетий сформировался уклад, когда семьи поколениями живут на самообеспечении, не имея юридических связей с государством или работодателем.

«В Улан-Удэ неофициально трудятся таксистами или в сфере торговли на рынках, шабашат в мелких строительных бригадах и т.д. По сути, у нас нет такой ситуации, когда никак не можешь заработать. Кто хочет заработать, тот работает», — отметил он.