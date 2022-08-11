Донецк, 11 августа, 2022, 09:02 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике под обстрел украинских войск попал посёлок Гольмовский. Об этом 11 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ. Пресс-служба министерства обороны Украины

В 8:00 зафиксирована атака с позиций ВСУ в Курдюмовке. По Гольмовскому выпущено пять снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские войска дважды обстреляли Горловку.