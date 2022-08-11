Минусинск, Красноярский край, 11 августа, 2022, 09:02 — ИА Регнум. В городе Минусинске с учётом позиции прокурора осуждена молодая женщина, истязавшая своего ребёнка. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 августа в прокуратуре Красноярского края.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Дело против женщины по ст. 156 УК РФ было возбуждено по материалам прокурорской проверки. Установлено, что горожанка является матерью троих детей. В период с 1 по 15 мая 2022 года женщина, находясь в эмоционально неустойчивом состоянии, избивала своего 1,5-голововалого ребёнка. При этом она знала, что при рождении у него был обнаружен врождённый порок сердца.

Как уточнили в ведомстве, женщина била малыша руками по телу и голове, проявляла недопустимые методы воспитания. Свои действия она записывала на камеру мобильного телефона. Видео она отправляла мужу, с которым была в конфликте.

«С учётом признания вины и иных смягчающих обстоятельств девушке назначено наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей», — говорится в сообщении прокуратуры.

Дети минусинки в настоящее время находятся под опекой родственника. В суде рассматривается исковое заявление о лишении женщины родительских прав.

Добавим, в Красноярском крае по итогам шести месяцев 2022 года зарегистрировано 22 897 преступлений, в том числе 6053 тяжких и особо тяжких.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижневартовске (ХМАО) женщина обвиняется в убийстве своего ребёнка.

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