Лондон, 11 августа, 2022, 09:00 — ИА Регнум. Энергетическая война может разразиться уже этой осенью между Великобританией и странами Европейского союза, пишет обозреватель Росс Кларк в статье. Вышедшей 11 августа в The Spectator.

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«Этим летом продолжается перемирие. Но если, как и ожидалось, премьер-министром [Великобритании] станет Лиз Трасс, почти неизбежно вновь возникнет напряженность в связи с протоколом по Северной Ирландии», — отметил он.

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«Великобритании пригрозили торговыми барьерами, если она разорвет протокол, что повлияет на импорт и экспорт. Но, несмотря на нарастающий энергетический кризис, в значительной степени упускается из виду одно возможное последствие: торговля газом и электричеством», — продолжил он.

Электроэнергия, импортируемая через подводные соединительные линии, — это забытый, но быстрорастущий элемент системы электроснабжения Великобритании. В 2019 году страна импортировала до 6,1% электроэнергии. Подводные силовые соединения, которые является я частью для электроэнергетической системы островного государства с 1986 года, когда с помощью них королевство было подключено к национальной сети Франции, предназначены для работы в обоих направлениях.

Благодаря им Лондон может, например, покупать дешевую французскую электроэнергию, когда во Франции наблюдается избыток ее генерации, и наоборот. В последние годы электричество течет преимущественно в одном направлении: в Великобританию. В 2019 году Великобритания продала 0,7 ТВт-ч электроэнергии во Францию и импортировала из нее 11,9 ТВт-ч. Для Нидерландов соответствующие цифры составляли 0,3 ТВтч и 11,1 ТВтч, а для Бельгии 0,1 ТВтч и 5,1 ТВтч.

Однако в последние месяцы течение идет в основном в обратном направлении. Великобритания поставляет много энергии во Францию, в которой вышли из строя многие из ее ядерных реакторов. Так, в республике зачастую на техническое обслуживание останавливается до половины из 56 атомных станций.

«В 16:00 сегодня днем, например, 3,7% британского энергоснабжения экспортировалось — отчасти благодаря избытку солнечной энергии. Та же история и с газом», — указывает Кларк.

До недавнего времени Великобритания была нетто-импортером газа по трубопроводам между Норфолком, Бельгией и Нидерландами. Однако с уменьшением объемов российского газа, поступающего в Западную Европу, теперь поток идет в противоположном направлении. Увеличился импорт сжиженного природного газа (СПГ) в Великобританию из США и Катара, часть которого Лондон продает на континент.

«Единственные интерконнекторы, через которые мы традиционно продаем больше электроэнергии, чем покупаем, — это те, что связаны с Ирландией. Ирландия особенно зависит от Великобритании в части импорта газа и электроэнергии через газопроводы из Шотландии и кабели с Уэльсом», — продолжил он.

Когда Великобритания проголосовала за Brexit, ирландское правительство почувствовало возможные проблемы, если Великобритания покинет единый рынок, и ввело в эксплуатацию межсетевое соединение с Бретанью. Однако это соединение все еще находится на стадии планирования и будет введен в эксплуатацию лишь после 2026 года. Точно так же после Brexit правительство Ирландии предложило ускорить ранее существовавшие планы по строительству собственного терминала СПГ в Шенноне. Однако реализация проекта была частично отложена из-за экологических протестов, и решение по нему должно быть принято не раньше сентября.

Возможность энергетических войн между Великобританией и ЕС стала очевидной в прошлом году, когда Франция пригрозила отключить электроснабжение Джерси в рамках своего спора по поводу квот на вылов рыбы.

В тот момент Британия, возможно, казалась уязвимой перед отключением ее электрических соединений. Теперь, напротив, козырная карта в руках у Британии, а Ирландия находится в особенно сложном положении. Из-за энергетической зависимости Ирландии от Великобритании ЕС будет намного сложнее угрожать Британии из-за Североирландского протокола, блокируя торговлю другими товарами.