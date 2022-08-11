Между Великобританией и ЕС скоро возможна энергетическая война — Spectator
Лондон, 11 августа, 2022, 09:00 — ИА Регнум. Энергетическая война может разразиться уже этой осенью между Великобританией и странами Европейского союза, пишет обозреватель Росс Кларк в статье. Вышедшей 11 августа в The Spectator.
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«Великобритании пригрозили торговыми барьерами, если она разорвет протокол, что повлияет на импорт и экспорт. Но, несмотря на нарастающий энергетический кризис, в значительной степени упускается из виду одно возможное последствие: торговля газом и электричеством», — продолжил он.
Электроэнергия, импортируемая через подводные соединительные линии, — это забытый, но быстрорастущий элемент системы электроснабжения Великобритании. В 2019 году страна импортировала до 6,1% электроэнергии. Подводные силовые соединения, которые является я частью для электроэнергетической системы островного государства с 1986 года, когда с помощью них королевство было подключено к национальной сети Франции, предназначены для работы в обоих направлениях.
Благодаря им Лондон может, например, покупать дешевую французскую электроэнергию, когда во Франции наблюдается избыток ее генерации, и наоборот. В последние годы электричество течет преимущественно в одном направлении: в Великобританию. В 2019 году Великобритания продала 0,7 ТВт-ч электроэнергии во Францию и импортировала из нее 11,9 ТВт-ч. Для Нидерландов соответствующие цифры составляли 0,3 ТВтч и 11,1 ТВтч, а для Бельгии 0,1 ТВтч и 5,1 ТВтч.
Однако в последние месяцы течение идет в основном в обратном направлении. Великобритания поставляет много энергии во Францию, в которой вышли из строя многие из ее ядерных реакторов. Так, в республике зачастую на техническое обслуживание останавливается до половины из 56 атомных станций.
До недавнего времени Великобритания была нетто-импортером газа по трубопроводам между Норфолком, Бельгией и Нидерландами. Однако с уменьшением объемов российского газа, поступающего в Западную Европу, теперь поток идет в противоположном направлении. Увеличился импорт сжиженного природного газа (СПГ) в Великобританию из США и Катара, часть которого Лондон продает на континент.
Когда Великобритания проголосовала за Brexit, ирландское правительство почувствовало возможные проблемы, если Великобритания покинет единый рынок, и ввело в эксплуатацию межсетевое соединение с Бретанью. Однако это соединение все еще находится на стадии планирования и будет введен в эксплуатацию лишь после 2026 года. Точно так же после Brexit правительство Ирландии предложило ускорить ранее существовавшие планы по строительству собственного терминала СПГ в Шенноне. Однако реализация проекта была частично отложена из-за экологических протестов, и решение по нему должно быть принято не раньше сентября.
Возможность энергетических войн между Великобританией и ЕС стала очевидной в прошлом году, когда Франция пригрозила отключить электроснабжение Джерси в рамках своего спора по поводу квот на вылов рыбы.
В тот момент Британия, возможно, казалась уязвимой перед отключением ее электрических соединений. Теперь, напротив, козырная карта в руках у Британии, а Ирландия находится в особенно сложном положении. Из-за энергетической зависимости Ирландии от Великобритании ЕС будет намного сложнее угрожать Британии из-за Североирландского протокола, блокируя торговлю другими товарами.