Москва, 11 августа, 2022, 08:57 — ИА Регнум. Мята имеет множество полезных свойств — растение обладает болеутоляющим и мочегонным свойствами, улучшает пищеварение, замедляет сердцебиение и расслабляет нервную систему, сообщили 11 августа в пресс-службе Роспотребнадзора.

Алексей Колчин ИА REGNUM Полив растений

В мяте содержатся витамины: А, C, D, РР и группы В, минералы: железо, калий, кальций, магний, марганец, медь, натрий, цинк, фосфор и кислоты: валериановая, линолевая и др. Мяту используют для заваривания чая, добавляют в салаты, супы, напитки.

Хранить мяту можно в сухом и замороженном виде. При этом она сохраняет все потребительские свойства и витамины. В свежем виде мята хранится в холодильнике около семи дней. Также мяту можно поставить в ёмкость с водой.

ИА REGNUM сообщало, зелёный чай может в ряде случаев навредить здоровью.

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