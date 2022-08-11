Тюмень, 11 августа, 2022, 08:56 — ИА Регнум. В тюменском аэропорту Рощино задержали десятки самолетов из-за смога, накрывшего регион. Об этом сообщает «Вслух. ру» со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Kippo72 Аэропорт Рощино

В связи с туманом задержаны 19 рейсов на вылет, на прилёт 13, шесть вынуждены приземлиться на запасных аэродромах Екатеринбурга и Челябинска.

Представители авиакомпаний предоставляют пассажирам услуги, положенные при задержке авиарейса по закону.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, смог накрыл Тюменскую область из-за пожаров в Югре, где горят свыше сотни тысяч гектаров лесного фонда.