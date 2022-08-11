Молдавия, 11 августа, 2022, 08:56 — ИА Регнум. Агентство публичной собственности при министерстве экономики и торговли Молдавии подписало договор о проведении независимого аудита многолетнего долга компании «Молдовагаз» перед Газпромом. Об этом 11 августа сообщил молдавский вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития республики Андрей Спыну в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Договор заключён в ходе процедуры прямых переговоров на основании распоряжения Комиссии по чрезвычайным ситуациям», — написал министр.

Спыну сообщил, что аудит будут проводить компании Wikborg Rein Advokatfirma AS из Норвегии и Forensic Risk Alliance & Co из Великобритании. Они обязались завершить работу до 30 января 2023 года.

Напомним, по контракту между Газпромом и «Молдовагаз», молдавская сторона обязалась провести до 1 мая 2022 года аудит долга перед российской стороной. По расчётам Газпрома, задолженность превысила $700 млн. В Кишинёве не согласны с этой суммой, но долгое время не могли найти аудитора. Газпром продолжил поставки топлива в мае, несмотря на то, что, по договору, мог этого не делать из-за неисполнения молдавской стороной контракта.