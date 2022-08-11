Донецк, 11 августа, 2022, 08:56 — ИА Регнум. В Донецке от мин «Лепесток» за прошедшие сутки пострадали два человека, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Алтай. Отряд «Суть времени» ИА REGNUM Въезд в Донецк

«За минувшие сутки в Донецке 2 человека получили ранения, наступив на сброшенную киевскими боевиками запрещенную мину ПФМ-1», — говорится в телеграм-канале штаба.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские войска обстреляли населённый пункт Зайцево ракетами с минами «Лепесток».

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