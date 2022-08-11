Нью-Йорк, США, 11 августа, 2022, 08:54 — ИА Регнум. То, что до сих пор ни одно судно с украинским зерном не было поставлено нуждающимся странам, может говорить о том, что вся ситуация с вывозом продовольствия с Украины была «дымовой завесой для западных стран». Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, комментируя маршруты движения судов с украинским зерном.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

Так, с начала работы механизма экспорта зерна с Украины грузы продовольствия были направлены в порты Великобритании, Ирландии, Италии и Китая. При этом в нуждающиеся страны, такие как Йемен, Эфиопия и другие государства Африки, пока не проследовало ни одно судно.

«Это законный вопрос, который выставляет в невыгодном свете всю шумиху с вывозом украинского зерна, — написал Полянский в Twitter. — Очевидно, что никто не думает о нуждающихся и в целом о развивающихся странах».

«Похоже, вся история была дымовой завесой для западных стран», — считает дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, соглашение, регламентирующее порядок вывоза грузов продовольствия из подконтрольных киевскому режиму черноморских портов, было подписано в Стамбуле 22 июля в числе прочих документов в рамках многосторонних договорённостей, призванных решить проблему поставок продуктов питания и удобрений на мировой рынок.

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7 августа Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле выдал разрешение на выход из украинских портов четырёх судов с сельхозпродукцией. Они отправились из портов Черноморска и Одессы и доставят более 161 тыс. тонн продовольствия. В Турцию проследовало судно с грузом зерна кукурузы, в Китай — с грузом муки, в Италию — с грузом подсолнечного масла.

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