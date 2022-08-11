Иркутск, 11 августа, 2022, 08:52 — ИА Регнум. Особый противопожарный режим на севере Иркутской области продлен до 31 августа, сообщает 11 августа телеграм-канал правительства региона со ссылкой на соответствующее постановление председателя правительства Иркутской области Константина Зайцева.

Www.volgograd.ru Противопожарная служба

Особый противопожарный режим установлен в городе Бодайбо и районе, Братском, Жигаловском, Казачинско-Ленском, Катангском, Киренском, Мамско-Чуйском, Нижнеилимском, Тайшетском, Усть-Илимском, Усть-Кутском районах, городах Усть-Илимск и Братск. Там сохраняется повышенная пожарная опасность, связанная с прогнозом неблагоприятных метеорологических явлений и возникающей угрозой населенным пунктам и объектам экономики.

Начиная с III класса пожарной опасности и выше, посещение лесных массивов гражданами запрещено. За нарушение грозит ответственность вплоть до уголовной.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 11 августа в лесном фонде Иркутской области действующих пожаров нет.

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