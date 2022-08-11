Донецк, 11 августа, 2022, 08:51 — ИА Регнум. Украинские войска обстреляли город Горловка в Донецкой Народной Республике. Об этом 11 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

В 8:00 с позиций в Дылеевке обстреляна Горловка, выпущено пять снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ВСУ обстреляли ракетами с минами «Лепесток» населённый пункт Зайцево.