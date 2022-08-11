Херсон, 11 августа, 2022, 09:01 — ИА Регнум. Жители Херсонской области, уезжавшие в другие регионы Украины, стали возвращаться в родные места. Об этом рассказала замглавы администрации региона Екатерина Губарева.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

По её словам, в основном люди уезжали, поверив украинской пропаганде о «злых русских» и контрнаступлении ВСУ. Однако найти работу на Украине сложно, «средняя зарплата сравнима с Африкой», за русский язык укоряют. В Европе также не рай для беженцев.

«У многих, кто выехал, остались на освобождённых территориях родственники или друзья. Идет постоянный обмен информацией и новостями. Соответственно, у беженцев есть две альтернативы», — сказала Губарева РИА Новости.

У людей есть выбор: вернуться в Херсонскую область, получить гражданство России, оформить социальные выплаты и пенсии либо без всяких гарантий оставаться на украинских территориях с минимумом социальных выплат, добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, Херсонскую область российские войска освободили в ходе спецоперации. В регионе сформирована новая администрация, работают российские телеканалы и радиостанции, восстанавливаются торговые связи с Крымом.

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