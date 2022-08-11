Самара, 11 августа, 2022, 08:51 — ИА Регнум. Завершить устройство стартовых котлованов для монтажа тоннелепроходческого механизировованного комплекса в рамках строительства новой станции метро в Самаре намерены до конца года. Об этом сообщил министр строительства Самарской области Николай Плаксин на совещании в правительстве региона.

Дарья Драй ИА REGNUM Метро

Он сообщил, что на площадке строительства специалисты демонтировали асфальт и трамвайные пути, вынесли сети теплоснабжения, произвели укладку водовода В1.1 диаметром 800 мм и водопровода В1.2 для переключения жилых домов диаметром 100−160 мм, сейчас они ведут работы по переустройству системы водоотведения. До конца 2022 года рабочие намерены завершить устройство стартовых котлованов для монтажа тоннелепроходческого механизировованного комплекса.

«Очень важно, что строительство значительно улучшит экономическую ситуацию метрополитена. Мы ожидаем увеличение пассажиропотока более чем на 30%. Целый комплекс преимуществ дает ввод в строй именно этой станции метро», — приводит пресс-служба слова главы Самарской области Дмитрия Азарова.

Сообщается, что Азаров поручил главе Самары Елене Лапушкиной постоянно вести коммуникацию с жителями и рассказывать им о важности реализации данного проекта.

Сейчас протяженность линии Самарского метрополитена составляет 11,6 км, работает десять станций.

Сообщается, что среднесуточной объем перевозок пассажиров составляет свыше 28 тысяч человек, в год — более 10 млн пассажиров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что правительственная комиссия выделила около 10,4 млрд рублей на развитие метро. Работы по строительству станции «Театральной» в Самаре планируется завершить в 2024 году.