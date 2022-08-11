Пхеньян, 11 августа, 2022, 08:48 — ИА Регнум. Уничтожением за попытки распространить коронавирус на северокорейскую территорию пригрозила КНДР властям Южной Кореи. Об этом 11 августа говорится в заявлении младшей сестры лидера Северной Кореи Ким Е Чжон, являющейся заместителем заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК), которое приводит агентство KCNA.

Иван Шилов ИА REGNUM КНДР

«Если враг будет упорствовать в таких опасных делах, как способствование проникновению вируса в нашу страну, мы ответим на это не только уничтожением вируса, но и уничтожением южнокорейских властей», — отметила в своём заявлении Ким Е Чжон.

Также она уточнила, что власти КНДР обеспокоены тем, что случаи заражения COVID-19 начали массово выявлять в одном из северокорейских районов на границе с Южной Кореей.

При этом младшая сестра лидера КНДР указала, что то, что один человек или предмет, зараженные SARS-CoV-2, могут крайне быстро заразить множество других людей и вызвать серьезный кризис, является неоспоримым фактом.

«Исходя из этого, мы приходим к выводу, что больше не можем не замечать непрерывный поток мусора из Южной Кореи. Это просто неэтичное преступление. Важно то, что южнокорейские марионетки продолжают вбрасывать листовки и грязные предметы на нашу территорию», — отметила Ким Е Чжон.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе заседания по реализации противоэпидемических мер объявил о победе над коронавирусом SARS-CoV-2 на территории страны.