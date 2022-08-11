Баку, 11 августа, 2022, 08:47 — ИА Регнум. Турецкая компания Cimtas (дочерняя компания ENKA) начала монтировать в Баку флагшток, который должен стать самым высоким в мире. Об этом сообщает новостной портал AZE. az.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджан

По данным журналистов, флагшток устанавливают на площади Государственного флага. Ранее в ENKA сообщили, что конструкция будет состоять из девяти стальных труб диаметрами от двух до 5,7 метров. Вес каждого элемента от 13 до 230 тонн, верхний сегмент будет вращаться.

После монтажа конструкции её высота должна составить 191 метр, таким образом в Азербайджане будет самый высокий в мире флагшток.

Напомним, площадь Государственного флага в Баку открыли в сентябре 2010 года. Тогда там установили флагшток высотой 162 метра, который был самым высоким до установки 165-метрового флагштока в Душанбе в 2011 году.