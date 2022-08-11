Анкара, 11 августа, 2022, 08:46 — ИА Регнум. Украинский конфликт может перейти на Балканы, если продлится дольше, чем ожидается. Об этом заявил президент Словении Борут Пахор.

Richter Frank-Jurgen Борут Пахор

Он поблагодарил президента Турции Реджепа Эрдогана за посредническую роль и попытки инициировать мирный диалог.

«Словения искренне ценит усилия уважаемого президента Эрдогана и посредническую роль Турции между Украиной и Россией», — приводит слова Пахора турецкое агентство Anadolu.

По его словам, если конфликт продлится «дольше, чем ожидается, напряжённость может охватить и юг, и Западные Балканы».

Президент Словении также назвал «образцовой ситуацией» дружбу и союзнические отношения его страны и Турции.