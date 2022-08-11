Пермь, 11 августа, 2022, 08:46 — ИА Регнум. В Перми жильцы дома по ул. Куфонина лишились возможности пользоваться газом из-за жительницы, которая не допускала специалистов в квартиру для проверки газового оборудования. В результате газ отключили и собственнице квартиры, и её соседям, сообщили в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.

ИА REGNUM Газ

Управляющая компания добилась доступа в квартиру в судебном порядке. После решения суда на место представители УК выехали с сотрудниками органа принудительного исполнения, полиции, госжилнадзора.

«Так как должница дома отсутствовала, было принято решение о вскрытии жилого помещения. В присутствии понятых доступ в квартиру был обеспечен, проведены необходимые мероприятия, после которых жители дома вновь были подключены к газу», — сказали в службе судебных приставов.

.