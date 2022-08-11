Благовещенск, 11 августа, 2022, 08:46 — ИА Регнум. Жительница Хабаровского края использовала надгробие на кладбище Благовещенска для того, чтобы прятать наркотики. Возле одного из захоронений полицейские обнаружили более 200 грамм наркотических средств, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 августа в пресс-службе управления МВД по Амурской области.

40. мвд. рф Наркотики

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Возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ о незаконном сбыте наркотиков. Хабаровчанка распространяла запрещённые вещества бесконтактным способом через интернет, закладки она оставляла на кладбище в столице Амурской области. Женщина задержана, у неё обнаружили более 20 гр сильного наркотика. Правоохранители предполагают, что поставки наркотических средств она осуществляла в течение года.

«Оперативники задокументировали 7 фактов сбыта ею наркотического средства в количестве нескольких десятков разовых доз», — отметили в управлении МВД Приамурья.

Как сообщало ИА REGNUM​, 11 августа в Прикамье задержан 18-летний житель города Химки Московской области. Его обвиняют в незаконном быте наркотиков в крупном размере.