Москва, 11 августа, 2022, 08:45 — ИА Регнум. Общая площадь лесных пожаров за сутки в России сократилась на символические 0,2% (на 399 га) и по данным на утро 11 августа составляет 215 227 га. Об этом сообщает пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

92.mchs.gov.ru Лесной пожар

пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана» «За прошедшие сутки, 10 августа, в России лесные службы и привлечённые лица ликвидировали 51 лесной пожар на площади… 16 813 га. На 00:00 мск 11 августа на территории РФ действовал 141 лесной пожар на площади… 215 227 га, по которому проводились работы по активному тушению».

В борьбе с огнём задействованы 4534 человека, 366 единиц техники и 25 самолётов и вертолётов. Ещё 84 летательных аппарата участвуют в мониторинге пожарной обстановки.

Наиболее серьёзной ситуация с лесными пожарами продолжает оставаться в Ханты-Мансийском автономном округе (123 644 га), в Якутии (60 059 га), в Магаданской области (15 402 га), в Коми (8785 га) и в Ямало-Ненецком автономном округе (3475 га).

По данным на утро 10 августа, площадь лесных пожаров в России составляла 215 626 га.