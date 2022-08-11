Фонд Кадырова направил партию медикаментов в Новоазовск и Донецк
Грозный, 11 августа, 2022, 08:44 — ИА Регнум. Еще одна партия гуманитарного груза отправилась из Чечни в Донбасс. На этот раз целевая поставка медикаментов осуществлена в города Новоазовск и Донецк Донецкой Народной Республики. Помощь медучреждениям этих городов оказал Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.
Общественная организация принимает самое активное участие в процессе налаживания мирной жизни в освобождённых от украинских нацистов населенных пунктах ДНР И ЛНР, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Груз в лечебные учреждения доставил начальник медико-санитарной части МВД РФ по ЧР Рамзан Альдебиров.
Ранее сообщалось, что на днях региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова направил фуру с продуктами питания в город Приволье в Луганской Народной Республике.