Грозный, 11 августа, 2022, 08:44 — ИА Регнум. Еще одна партия гуманитарного груза отправилась из Чечни в Донбасс. На этот раз целевая поставка медикаментов осуществлена в города Новоазовск и Донецк Донецкой Народной Республики. Помощь медучреждениям этих городов оказал Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.

Nv86.ru Гуманитарная помощь

Общественная организация принимает самое активное участие в процессе налаживания мирной жизни в освобождённых от украинских нацистов населенных пунктах ДНР И ЛНР, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Груз в лечебные учреждения доставил начальник медико-санитарной части МВД РФ по ЧР Рамзан Альдебиров.

«Больницы Новоазовска и Донецка получили широкий ассортимент различных медикаментов и перевязочного материала — практически всё, что всегда бывает востребовано при оказании медпомощи населению», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что на днях региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова направил фуру с продуктами питания в город Приволье в Луганской Народной Республике.