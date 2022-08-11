Индонезия задействует более 140 электромобилей на саммите G20
Джакарта, 11 августа, 2022, 08:43 — ИА Регнум. Министр-координатор по вопросам экономики Индонезии Аирланга Хартарто получил 143 единицы электромобилей для саммита G20 в 2022 году, сообщает Antara.
Аирланга Хартарто надеется, что электромобили будут задействованы не только на саммите G20, но и в дальнейшем в массовом производстве на Toyota Manufacturing Indonesia (TMI).
По его словам, использование электромобилей на саммите G20 является формой усилий правительства по сокращению выбросов углекислого газа на 29% к 2030 году.
Благодаря поддержке автомобильной промышленности на саммите G20, а также наличию сырья для производства электрических аккумуляторов в стране, министр-координатор заявил, что Индонезия сможет производить электромобили в ближайшие годы.
«У нас есть никель, поэтому мы призываем автомобильную промышленность использовать никелевые аккумуляторы в будущем», — заявил Аирланго Хартарто.
Саммит G20 пройдет с 15 по 16 ноября 2022 года на Бали. Саммит станет кульминацией всего рабочего процесса индонезийского председательства в G20.