Джакарта, 11 августа, 2022, 08:43 — ИА Регнум. Министр-координатор по вопросам экономики Индонезии Аирланга Хартарто получил 143 единицы электромобилей для саммита G20 в 2022 году, сообщает Antara.

U. S. Department of State Саммит G20 в Индонезии

Аирланга Хартарто надеется, что электромобили будут задействованы не только на саммите G20, но и в дальнейшем в массовом производстве на Toyota Manufacturing Indonesia (TMI).

По его словам, использование электромобилей на саммите G20 является формой усилий правительства по сокращению выбросов углекислого газа на 29% к 2030 году.

Благодаря поддержке автомобильной промышленности на саммите G20, а также наличию сырья для производства электрических аккумуляторов в стране, министр-координатор заявил, что Индонезия сможет производить электромобили в ближайшие годы.

«У нас есть никель, поэтому мы призываем автомобильную промышленность использовать никелевые аккумуляторы в будущем», — заявил Аирланго Хартарто.

Саммит G20 пройдет с 15 по 16 ноября 2022 года на Бали. Саммит станет кульминацией всего рабочего процесса индонезийского председательства в G20.