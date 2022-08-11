Монреаль, Канада, 11 августа, 2022, 08:43 — ИА Регнум. Российский теннисист Андрей Рублёв проиграл представителю Великобритании Даниэлю Эвансу во втором круге турнира серии «Мастерс» в Монреале (Канада). Встреча продолжалась 1 час 31 минуту и завершилась со счётом 4:6, 4:6.

si.robi Андрей Рублёв

Рублёв три раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 1 из 4 брейк-пойнтов. На счету его соперника два эйса, две ошибки на подаче и 3 из 5 брейков.

В третьем круге турнира Эванс сыграет с американским теннисистом Тейлором Фритцем.

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