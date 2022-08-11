Барнаул, 11 августа, 2022, 08:40 — ИА Регнум. До отмены выдачи туристических виз гражданам России европейскими странами не дойдёт, уверен руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Алтайском краевом законодательном собрании Александр Молотов.

Светлана Шаповалова Алтайски край

«Этого не произойдёт потому что, во-первых, для многих из них наши туристы — существенный источник пополнения бюджета, а во-вторых, подобная мера, по сути, будет ничем иным как дискриминацией по национальному принципу, а это, я считаю, уже перебор даже для современной Европы.

Что же касается того, сможет ли Алтайский край достойно принять туристов, переориентировавшихся с европейских направлений, то здесь не все так однозначно. С одной стороны, количество туристов, посещающих Алтай и так растёт все последние годы и регион справляется с их приемом.

Другое дело, что уровень сервиса во многих объектах размещения оставляет желать лучшего (особенно с учётом постоянно растущих цен на размещение в них). Кроме того, необходимы существенные вложения и в развитие инфраструктуры — модернизацию аэропортов Барнаула и особенно Бийска, расширение Чуйского тракта, строительство большего числа приличных придорожных гостиниц и кафе и т.д. Но я уверен, что все эти проблемы преодолимы ведь у нас уже есть главное — уникальная природа, интересные памятники истории и культуры, а также наши замечательные земляки, а это главное!», — пояснил политик корреспонденту ИА REGNUM.

Напомним, с призывами ограничить для российских граждан посещение европейских стран выступила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Вопрос о прекращении выдачи шенгенских виз внесён также в повестку обсуждения седьмого пакета санкций против России.

Накануне, 10 августа, о том, что Европейский союз неизбежно придет к полному запрету выдачи виз для граждан России, заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

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