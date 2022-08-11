Брюссель, 11 августа, 2022, 08:39 — ИА Регнум. Европейский союз намерен собрать и изучить большой объём статистических данных в странах — кандидатах на вступление в ЕС, а также в государствах, входящих в так называемую Европейскую политику соседства (ЕПС). Соответствующий конкурс заявок открыла статистическая служба Евросоюза (Евростат).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Евросоюз

«Группа Евростата по вопросам сотрудничества собирает от каждой страны-кандидата, потенциального кандидата и стран ЕПС метаданные и несколько сотен статистических показателей», — говорится в описании тендера, на который ссылается RT .

Уточняется, что речь идёт о параметрах, связанных с экономикой и финансами, демографией и социальными условиями, промышленностью и сельским хозяйством, туризмом и транспортом, энергетикой и наукой, цифровым сообществом и другими областями.

Согласно условиям конкурса, подрядчик должен будет ежегодно собирать и проверять статические данные по трём группам стран. На реализацию инициативы, рассчитанной на 38 месяцев, Евростат готов выделить более €370 тыс.

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Напомним, по состоянию на июнь 2022 года насчитывается десять стран-кандидатов и потенциальных кандидатов на вступление в ЕС, шесть стран ЕПС-Восток, три из которых — Грузия, Молдавия и Украина — также входят в группу стран-кандидатов и потенциальных кандидатов, и десять стран ЕПС-Юг (государства Северной Африки и Ближнего Востока).

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня на саммите Европейского союза было решено предоставить Украине и Молдавии статус кандидата в ЕС. Отметим. что решение принято на фоне спецоперации ВС РФ по демилитаризации и денацификации Украины.