Москва, 11 августа, 2022, 08:39 — ИА Регнум. Новая резервная валюта стран БРИКС вместо доллара необходима в целях обслуживания внешнего долга и проведения взаиморасчётов между дружественными странами. Об этом заявил начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин, передаёт «Прайм».

Kremlin.ru Лидеры БРИКС

По его мнению, новая валюта стран БРИКС необходима потому, что экономическая реальность России — жить в условиях жёстких санкций. Основной тенденцией валютного рынка в России будет снижение роли доллара США. При этом возрастёт роль валют дружественных стран и рубля.

«Новая валюта позволила бы избежать как финансовых, так и инфраструктурных рисков отдельных валют стран БРИКС. Ключевая ценность в текущих условиях — защитить страны БРИКС от рисков, связанных с расчётами в долларах и евро», — пояснил Шульгин.

Как сообщает ИА REGNUM, в БРИКС входят пять стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР. Стать участниками БРИКС могут Египет, Турция и Саудовская Аравия.

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