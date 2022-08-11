Пермь, 11 августа, 2022, 08:38 — ИА Регнум. В Пермском крае намерены ввести режим ЧС из-за борщевика. Губернатор Дмитрий Махонин в своём телеграм-канале сообщил, что поручил проработать введение режима ЧС в местах массового распространения борщевика Сосновского.

Borshchevik-info.ru Борщевик

Своё решение Махонин объяснил тем, что работа по уничтожению сорняка должна проводиться систематически и массово, а не точечно. В первую очередь под особый режим попадут территории Перми, а также Пермского, Добрянского, Краснокамского и Нытвенского округа.

«Сейчас борщевиком в Прикамье засорено порядка 59 тыс. га земель. Вводимый режим ЧС позволит приступить к его уничтожению на всех участках, в том числе частных. В ближайшее время начнём рассылать собственникам уведомления о необходимости уборки борщевика. Обсуждаем бесплатное предоставление спецтехники для этих работ», — сказал губернатор.