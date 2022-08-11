Вашингтон, 11 августа, 2022, 08:36 — ИА Регнум. Готовность работать над возможностью использования Международной космической станции (МКС) подтвердили все страны — участницы этого проекта. Об этом 11 августа сообщается в заявлении Многостороннего координационного совета МКС, которое приводит на своём сайте НАСА (Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства).

Nasa.gov МКС

Отмечается, что Совет обсудил продление операций на МКС после 2024 года в соответствии с задачей по координации работы станции.

«Каждый из партнеров подтвердил, что продолжит работать в рамках соответствующих правительственных процессов над продлением использования станции после 2024 года», — говорится в сообщении.

При этом в заседании совета принимали участие представители космических агентств России, Канады, США, Японии и Европейского космического агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля глава государственной корпорации «Роскосмос» Юрий Борисов заявил, что решение о выходе России из проекта МКС после 2024 года принято, однако все обязательства российской стороны перед партнерами будут выполнены.